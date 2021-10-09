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عارضة تبكي أمام السيسي في معرض تراثنا.. ورد فعل مؤثر من الرئيس (فيديو)

السبت 09/أكتوبر/2021 - 10:56 م
الرئيس خلال افتتاح معرض تراثنا
الرئيس خلال افتتاح معرض تراثنا
شيماء حسن
في لفتة إنسانية حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي أثناء افتتاحه لمعرض تراثنا للحرف اليدوية على الاطمئنان على حالات ذوي الاحتياجات الخاصة المشاركين بالمعرض.

وأثناء تفقده لإحدى المشاركات قامت بالبكاء تأثرًا، ليرد عليها الرئيس السيسي "قولي اللي أنتي عايزاها، أوعي تزعلي أبدًا"، لتنهار في البكاء قائلة "شكرًا".

وكانت أكدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، توفير "كرسي متحرك" وتقديم الرعاية الطبية بالمجان، لإحدى السيدات المشاركات بمعرض "تراثنا للحرف اليدوية والمنتجات التراثية"، الذي افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، بمركز مصر للمعارض الدولية بمحور المشير طنطاوي بالتجمع الخامس بالقاهرة.

وأشارت الوزيرة إلى أنه فور توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير "كرسي متحرك" للسيدة وتقديم الرعاية الطبية لها خلال افتتاح المعرض، تم توفير "كرسي متحرك" ومزود بإمكانيات متطورة، وتسليمه للسيدة بالجناح التي تعمل به داخل المعرض، تيسيرًا عليها ومساعدتها على الحركة بسهولة أثناء أداء عملها، وذلك فور مغادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي للمعرض.

ووجهت وزيرة الصحة والسكان بعلاج السيدة بالمجان ضمن مبادرة "رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة"، ومتابعة حالتها الصحية بشكل دوري حيث تعاني من مرض "سرطان الثدي"، مضيفة أنه جارِ إرسال فريق طبي لمنزل السيدة للاطمئنان عليها ونقلها لإحدى المستشفيات لبدء اتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة لعلاجها.

وأعربت السيدة عن سعادتها البالغة بالاستجابة السريعة لها، موجهة الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي لحرصه على تلبية مطلبها وتوفير "كرسي متحرك" يساهم في التيسير عليها لمباشرة عملها وعلاجها وتوفير الرعاية الطبية اللازمة لها.

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