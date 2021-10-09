Advertisements

تفاصيل انتحار فتاة في بولاق الدكرور بسبب منعها من استخدام "التيك توك"

السبت 09/أكتوبر/2021 - 10:56 م
صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
إيريني صفوت
باشرت النيابة العامة بجنوب الجيزة، اليوم السبت، التحقيق في واقعة انتحار فتاة في عقدها الثاني من العمر، شنقًا داخل منزلها ببولاق الدكرور.

وكشفت التحقيقات الأولية، أن الفتاة أقدمت على الانتحار، معلقة بجنش المروحة، لرفض والدتها ببث مقاطع فيديو قصيرة عبر تطبيق التيك توك، فأخذت الهاتف منها لمعاقبتها، مما جعل الفتاة تمر بأزمة نفسية على إثرها تخلصت من حياتها.

البداية بتلقي الرائد محمد طبلية رئيس مباحث بولاق الدكرور بلاغ يفيد بانتحار فتاة داخل غرفتها، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية من القسم بقيادة الرائد أحمد يحي معاون المباحث مدعومة بسيارة إسعاف إلى مكان البلاغ.

وبعمل التحريات التي أجريت من خلال الرائد محمد طبلية، وبمناقشة والدتها، أقرت بأن ابنتها أنهت حياتها بسبب نهرها على بث مقاطع برنامج "تيك توك" وسحب الهاتف منها، وأكدت أنها أنهت حياتها شنقًا، وعدم وجود شبهة جنائية في الواقعة.

تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

الكلمات المفتاحية

التيك توك استخدام التيك توك اخبار مصر اخبار الحوادث

أخبار تهمك

عاجل.. الزمالك يتلقى بشرى سارة بعد أزمة القيد

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل - الأهلي يتعاقد رسميًا مع نجم الزمالك

منذ ساعتين و 24 دقيقة

رضا عبد العال يُهاجم مرموش بتصريح قوي

منذ يوم

عاجل.. قناة مفتوحة على النايل سات تنقل مباراة المغرب ضد غينيا بيساو في تصفيات المونديال

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. ميسي يوجه ضربة قاضية إلى محمد صلاح

منذ حوالي 9 ساعات

مفاجأة بشأن تجديد معلول مع الأهلي

منذ 40 دقيقة

عاجل - نجم الأهلي يرحل في الميركاتو الشتوي

منذ حوالي 3 ساعات

مانشستر يونايتد يتحرك لضم بديل بوجبا

منذ ساعتين و 24 دقيقة

عاجل - نجم الزمالك ينتقل إلى الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

متحدث النيابة يكشف تفاصيل العثور على 26 ألف جرعة من لقاح كورونا في القمامة

منذ حوالي 5 ساعات

تعرف على ترتيب مصر في المجموعة السادسة بعد الفوز على ليبيا

منذ ساعة و 9 دقيقة

عاجل من المحكمة بشأن المتهمين بواقعة "اسجد للكلب"

منذ حوالي 9 ساعات

أول رد فعل من كارتيرون تجاه صفقة الزمالك الجديدة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - الأهلي يزف بشرى سارة إلى موسيماني

منذ حوالي 8 ساعات

الزمالك يتخذ قرارًا مفاجئًا بشأن مصطفي محمد

منذ ساعتين و 8 دقيقة

عاجل.. الأهلي يجهز مفاجأة مدوية " للعريس "

منذ حوالي 10 ساعة

موضوعات متعلقة

تكثيفات أمنية لكشف غموض العثور على جثة سودانية في بولاق الدكرور

النيابة تعاين مسرح انتحار فتاة التجمع لبيان وجود شبهة جنائية من عدمه

"كان يمر بأزمة نفسية".. ننشر صورة الطالب المنتحر ببولاق الدكرور

انتحار شاب شنقا في المنيا

انتحار شاب شنقاً داخل منزله ببولاق.. والتحريات مريض نفسي

"علقها في ماسورة الغاز".. ننشر أول صورة للمتهم بقتل زوجته وخنقها ببولاق الدكرور

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
11:01 م

تعرف على ترتيب مصر في المجموعة السادسة بعد الفوز على ليبيا

عاجل - نجم الزمالك ينتقل إلى الأهلي

05:02 م

متحدث النيابة يكشف تفاصيل العثور على 26 ألف جرعة من لقاح كورونا في القمامة

07:38 م

عاجل - الأهلي يتعاقد رسميًا مع نجم الزمالك

09:46 م

الزمالك يتخذ قرارًا مفاجئًا بشأن مصطفي محمد

10:02 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: مكتبة الأسكندرية وجه مصر الحضاري

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: لعنة المال والعيال!

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

Advertisements