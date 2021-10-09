تفاصيل انتحار فتاة في بولاق الدكرور بسبب منعها من استخدام "التيك توك"

باشرت النيابة العامة بجنوب الجيزة، اليوم السبت، التحقيق في واقعة انتحار فتاة في عقدها الثاني من العمر، شنقًا داخل منزلها ببولاق الدكرور.

وكشفت التحقيقات الأولية، أن الفتاة أقدمت على الانتحار، معلقة بجنش المروحة، لرفض والدتها ببث مقاطع فيديو قصيرة عبر تطبيق التيك توك، فأخذت الهاتف منها لمعاقبتها، مما جعل الفتاة تمر بأزمة نفسية على إثرها تخلصت من حياتها.

البداية بتلقي الرائد محمد طبلية رئيس مباحث بولاق الدكرور بلاغ يفيد بانتحار فتاة داخل غرفتها،

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية من القسم بقيادة الرائد أحمد يحي معاون المباحث مدعومة بسيارة إسعاف إلى مكان البلاغ.

وبعمل التحريات التي أجريت من خلال الرائد محمد طبلية،

وبمناقشة والدتها، أقرت بأن ابنتها أنهت حياتها بسبب نهرها على بث مقاطع برنامج "تيك توك" وسحب الهاتف منها، وأكدت أنها أنهت حياتها شنقًا، وعدم وجود شبهة جنائية في الواقعة.

تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.