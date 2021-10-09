مصرع شخص اصطدمت به سيارة في شبرا الخيمة بالقليوبية

لقي شخص بالمعاش مصرعه، مساء اليوم السبت، إثر اصطدام سيارة مسرعة به أعلى الطريق الدائري اتجاه الجيزة بمنطقة بهتيم دائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، بمحافظة القليوبية، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وصرحت بدفن الجثة، عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية.



تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم ومتوفى أعلى الطريق الدائرى اتجاه الجيزة بمنطقة بهتيم دائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة.



انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين أنه حال عبور "شعبان.ع.ع.ح"، 62 عامًا، بالمعاش، مقيم دائرة القسم، الطريق الدائري اصطدمت به سيارة ملاكي، قيادة "سيد.م.م"، 46 عامًا، فوجئ بعبور المسن للطريق فلم يتمكن من مفاداته واصطدم به، وأدى لحدوث إصابته بجرح تهتكي بالرأس واشتباه نزيف كسر بالجمجمة وكسر بالساق اليمنى.



تحرر محضر بالواقعة، وجرى نقل الجثة لمستشفى قليوب التخصصى والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة، والتى صرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية.