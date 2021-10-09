تعرف على ترتيب مصر في المجموعة السادسة بعد الفوز على ليبيا





يستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة المدرب البرتغالي كارلوس كيروش لمواجهة مكررة أمام ليبيا ضمن إطار منافسات الجولة الرابعة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم.





ترتيب مصر في المجموعة السادسة بعد الفوز على ليبيا





وكان المنتخب الوطني قد حقق فوزا صعبا بهدف نظيف على نظيره منتخب ليبيا ضمن إطار منافسات الجولة الثالثة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022.





ومن المقرر أن تُقام مباراة مصر ضد ليبيا على مساء الاثنين المقبل في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة لحساب منافسات الجولة الرابعة لتصفيات كأس العالم 2022.





و تتصدر مصر ترتيب المجموعة السادسة برصيد 7 نقاط بعد الفوز الأخير أمام منتخب ليبيا الذي حل ثانيا برصيد 6 نقاط، بينما جاء المنتخب الأنجولي في المركز الثالث برصيد 3 نقاط وأخيرا يأتي المنتخب الجابوني في المركز الرابع برصيد نقطة واحدة.