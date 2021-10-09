ضربة موجعة للمنتخب الفرنسي قبل نهائي دوري الأمم الأوروبية





أعلن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم يوم السبت، أن لاعب الوسط أدريان رابيو سيغيب عن تشكيلة منتخب فرنسا في المباراة النهائية لدوري الأمم الأوروبية في مواجهة إسبانيا غدا الأحد بعد ثبوت إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".





وأضاف الاتحاد الفرنسي أن رابيو لاعب يوفنتوس الإيطالي يخضع حاليا للحجر الصحي في تورينو ولن يسافر إلى ميلان مع المنتخب لخوض المباراة التي ستقام في ملعب سان سيرو.





ولن ينضم لاعب بديل لرابيو لتشكيلة فرنسا في المباراة بينما يتوقع أن يبدأ أوريليان تشوميني المباراة ضمن تشكيلة البداية.



