Advertisements

ضربة موجعة للمنتخب الفرنسي قبل نهائي دوري الأمم الأوروبية

السبت 09/أكتوبر/2021 - 10:59 م
بوابة الفجر
وكالات

أعلن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم يوم السبت، أن لاعب الوسط أدريان رابيو سيغيب عن تشكيلة منتخب فرنسا في المباراة النهائية لدوري الأمم الأوروبية في مواجهة إسبانيا غدا الأحد بعد ثبوت إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وأضاف الاتحاد الفرنسي أن رابيو لاعب يوفنتوس الإيطالي يخضع حاليا للحجر الصحي في تورينو ولن يسافر إلى ميلان مع المنتخب لخوض المباراة التي ستقام في ملعب سان سيرو.

ولن ينضم لاعب بديل لرابيو لتشكيلة فرنسا في المباراة بينما يتوقع أن يبدأ أوريليان تشوميني المباراة ضمن تشكيلة البداية.

أخبار تهمك

عاجل - نجم الزمالك ينتقل إلى الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

مانشستر يونايتد يتحرك لضم بديل بوجبا

منذ ساعتين و 27 دقيقة

أول رد فعل من كارتيرون تجاه صفقة الزمالك الجديدة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - الأهلي يزف بشرى سارة إلى موسيماني

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. ميسي يوجه ضربة قاضية إلى محمد صلاح

منذ حوالي 9 ساعات

رضا عبد العال يُهاجم مرموش بتصريح قوي

منذ يوم

عاجل - نجم الأهلي يرحل في الميركاتو الشتوي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل من المحكمة بشأن المتهمين بواقعة "اسجد للكلب"

منذ حوالي 9 ساعات

متحدث النيابة يكشف تفاصيل العثور على 26 ألف جرعة من لقاح كورونا في القمامة

منذ حوالي 5 ساعات

الزمالك يتخذ قرارًا مفاجئًا بشأن مصطفي محمد

منذ ساعتين و 11 دقيقة

عاجل.. الأهلي يجهز مفاجأة مدوية " للعريس "

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل - الأهلي يتعاقد رسميًا مع نجم الزمالك

منذ ساعتين و 27 دقيقة

عاجل.. الزمالك يتلقى بشرى سارة بعد أزمة القيد

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. قناة مفتوحة على النايل سات تنقل مباراة المغرب ضد غينيا بيساو في تصفيات المونديال

منذ حوالي 9 ساعات

مفاجأة بشأن تجديد معلول مع الأهلي

منذ 42 دقيقة

تعرف على ترتيب مصر في المجموعة السادسة بعد الفوز على ليبيا

منذ ساعة و 12 دقيقة
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
11:01 م

تعرف على ترتيب مصر في المجموعة السادسة بعد الفوز على ليبيا

عاجل - نجم الزمالك ينتقل إلى الأهلي

05:02 م

متحدث النيابة يكشف تفاصيل العثور على 26 ألف جرعة من لقاح كورونا في القمامة

07:38 م

عاجل - الأهلي يتعاقد رسميًا مع نجم الزمالك

09:46 م

الزمالك يتخذ قرارًا مفاجئًا بشأن مصطفي محمد

10:02 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: مكتبة الأسكندرية وجه مصر الحضاري

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: لعنة المال والعيال!

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

Advertisements