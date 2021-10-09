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لهذا السبب شرين عبد الوهاب توجه رساله شكر لجمهورها

السبت 09/أكتوبر/2021 - 11:56 م
شيرين عبدالوهاب
شيرين عبدالوهاب
أروي حمدي
حرصت الفنانة شرين عبد الوهاب على توجية رساله شكر لجمهورها على تهنئات عيد ميلادها أمس وذلك عبر صفحتها الشخصية موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



كتب شرين على صفحتها قائلة "ربنا يخليكوا ليا دايما عيلة مش بس علاقة محبة بين جمهور وفنان، كلامكو ودعمكو كتير كان اللي بيوقفني على رجلي، كل سنة وانتوا حبايبي وربنا ما يحرمني منكم ابدا وايوة هما 39 وردة بس".



يذكر أن الفنانة شرين عبد الوهاب تزوجت من حسام حبيب فى 8 أبريل 2018، ومنذ وقت زواجهما حتى الآن طرحت شيرين عبد الوهاب عدد قليل من أعمالها الفنية وهو ألبوم واحد وأكثر من أغنية وطنية وأغنية سينجل وأكثر من أغنية دعائية.

الكلمات المفتاحية

الفنانةحسام حبيب الفنانة شرين عبد الزهاب الفجر الفني

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