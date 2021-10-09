إحدى الفائزات بمعرض تراثنا تناشد السيسي.. وهكذا رد الرئيس (فيديو)

ناشدت إحدى الفائزات في معرض تراثنا، اليوم السبت، الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتعيين بناتها اليتيمات، وذلك خلال تكريم الرئيس لها ضمن أفضل 3 مشروعات حرفية وتراثية.



وقال الرئيس السيسي للفائزة: "انتي عندك أربع يتيمات"، لترد عليه الفائزة: "أنا عندي ثلاث بنات وبنت أختي يتيمة الأم والأب أخذتها مع بناتي وأرجوا من حضرتك أنك تعينهم".



ليوجه الرئيس السيسي تساؤلًا إلى الدكتور نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة قائلاً: "الجائزة دي 30 ألف لا كده سيتم مضاعفتها"، لتشكره الفائزة بقولها: "أشكرك يا رئيس ربنا يبارك فيك".

