منتخب الجزائر للمحليين يهزم بنين وديًا

تغلب المنتخب الجزائري للاعبين المحليين على ضيفه منتخب بنين 3 / 1، اليوم السبت في مباراة ودية استعدادا للمشاركة في بطولة كأس العرب التي ستقام بقطر.





وسجل أهداف المنتخب الجزائري كل من مروان زروقي، في الدقيقة الرابعة من ركلة جزاء، ورضا بن سايح، في الدقيقة 75، وأيمن بوقرة، في الدقيقة الأخيرة من اللقاء من ركلة جزاء. بينما أحرز محمد ساكا، الهدف الوحيد لبنين في الدقيقة 30.





يذكر أن قرعة كأس العرب أوقعت منتخب الجزائر في المجموعة الرابعة إلى جانب منتخبات مصر والسودان ولبنان.



