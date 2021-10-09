Advertisements

منتخب الجزائر للمحليين يهزم بنين وديًا

السبت 09/أكتوبر/2021 - 11:06 م
بوابة الفجر
وكالات
تغلب المنتخب الجزائري للاعبين المحليين على ضيفه منتخب بنين 3 / 1، اليوم السبت في مباراة ودية استعدادا للمشاركة في بطولة كأس العرب التي ستقام بقطر.

وسجل أهداف المنتخب الجزائري كل من مروان زروقي، في الدقيقة الرابعة من ركلة جزاء، ورضا بن سايح، في الدقيقة 75، وأيمن بوقرة، في الدقيقة الأخيرة من اللقاء من ركلة جزاء. بينما أحرز محمد ساكا، الهدف الوحيد لبنين في الدقيقة 30.

يذكر أن قرعة كأس العرب أوقعت منتخب الجزائر في المجموعة الرابعة إلى جانب منتخبات مصر والسودان ولبنان.

الكلمات المفتاحية

كاس العرب بنين الجزائر

أخبار تهمك

عاجل - نجم الزمالك ينتقل إلى الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

تعرف على ترتيب مصر في المجموعة السادسة بعد الفوز على ليبيا

منذ ساعة و 8 دقيقة

الزمالك يتخذ قرارًا مفاجئًا بشأن مصطفي محمد

منذ ساعتين و 7 دقيقة

عاجل.. الزمالك يتلقى بشرى سارة بعد أزمة القيد

منذ حوالي 13 ساعة

رضا عبد العال يُهاجم مرموش بتصريح قوي

منذ يوم

عاجل - نجم الأهلي يرحل في الميركاتو الشتوي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - الأهلي يتعاقد رسميًا مع نجم الزمالك

منذ ساعتين و 23 دقيقة

أول رد فعل من كارتيرون تجاه صفقة الزمالك الجديدة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. ميسي يوجه ضربة قاضية إلى محمد صلاح

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل - الأهلي يزف بشرى سارة إلى موسيماني

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. قناة مفتوحة على النايل سات تنقل مباراة المغرب ضد غينيا بيساو في تصفيات المونديال

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. الأهلي يجهز مفاجأة مدوية " للعريس "

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل من المحكمة بشأن المتهمين بواقعة "اسجد للكلب"

منذ حوالي 9 ساعات

مفاجأة بشأن تجديد معلول مع الأهلي

منذ 39 دقيقة

متحدث النيابة يكشف تفاصيل العثور على 26 ألف جرعة من لقاح كورونا في القمامة

منذ حوالي 5 ساعات

مانشستر يونايتد يتحرك لضم بديل بوجبا

منذ ساعتين و 23 دقيقة

موضوعات متعلقة

بنين تتأهل إلى أمم إفريقيا على حساب توجو

أهداف مباراة المغرب ضد الجزائر في بطولة كأس الأمم الأفريقية للمحليين (فيديو)

الجزائر تكتسح زامبيا بخماسية نظيفة بتصفيات أفريقيا

بوقرة يكشف عن موقفه من تدريب منتخب الجزائر للمحليين

مدرب الجزائر: نسعى للتتويج بكأس العرب

منتخب الجزائر للمحليين يواجه ليبيريا في الـ17 من يونيو الجاري بدلًا من بوروندي

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
11:01 م

تعرف على ترتيب مصر في المجموعة السادسة بعد الفوز على ليبيا

عاجل - نجم الزمالك ينتقل إلى الأهلي

05:02 م

متحدث النيابة يكشف تفاصيل العثور على 26 ألف جرعة من لقاح كورونا في القمامة

07:38 م

عاجل - الأهلي يتعاقد رسميًا مع نجم الزمالك

09:46 م

الزمالك يتخذ قرارًا مفاجئًا بشأن مصطفي محمد

10:02 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: مكتبة الأسكندرية وجه مصر الحضاري

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: لعنة المال والعيال!

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

Advertisements