"أديب" عن انقطاع الكهرباء في لبنان: باريس الشرق مظلمة (فيديو)

عقب الإعلامي عمرو أديب، على انفصال شبكة الكهرباء بشكل كامل في لبنان، قائلا إنه أمر غريب ومؤلم، مضيفا: "مظنش إن في بلد حصل كده في العالم".



وقال "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، "لبنان عتمت واطفت، وانتهت.. مفيش نور"، لافتا إلى أن بيروت دائما كان بها "نور"، ولبنان أعلن أنه اعتم، مضيفا: "مؤلم أن نرى باريس الشرق وهى مظلمة.. دولة بلا طاقة".



وأشار إلى انه زار بيروت منذ أسبوعين، مضيفا: "كنت قاعد مع صديق في منزله والساعة 3 العصر قالي لازم ننزل نقعد في أي مطعم عشان البنزين هيخلص فالبيت والنور هيقطع، روحنا قعدنا في مطعم شاورما".



ولفت إلى أن مطار بيروت مقسم إلى جزئين إحداهما به كهرباء وتكييف والآخر ليس به كهرباء وتكييف، معلقا: "ده حرام.. الشعب اللبناني ميستحقش كده، أنا زمان كنت بدخل صيدليات لبنان وأشتري كل أنواع الأدوية، ربنا معاهم ويساعدهم"، مضيفا أن المواطن اللبناني فاض به الكيل، والعذاب لا يتوقف في لبنان، والوضع يسوء، وهو أمر غير مفهوم.

