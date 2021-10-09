"النيابة الإدارية" تفجر مفاجأة حول صلاحية اللقاحات الملقاة في القمامة

قال المستشار محمد سمير، المتحدث باسم النيابة الإدارية، إن التحقيقات ما زالت جارية حول أزمة العبوات الخاصة بلقاح فيروس كورونا التي عثر عليها ملقاة على جوانب أحد الترع في المنيا.





وأضاف "سمير"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على فضائية "ON"، مساء السبت، أن وجود مثل هذه الواقعة يعد استثناء لا ينال من جهود الدولة في مكافحة انتشار فيروس "كورونا ".



