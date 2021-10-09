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"النيابة الإدارية" تفجر مفاجأة حول صلاحية اللقاحات الملقاة في القمامة

السبت 09/أكتوبر/2021 - 11:07 م
اللقاحات الملقاة في القمامة
اللقاحات الملقاة في القمامة
كساب أحمد
قال المستشار محمد سمير، المتحدث باسم النيابة الإدارية، إن التحقيقات ما زالت جارية حول أزمة العبوات الخاصة بلقاح فيروس كورونا التي عثر عليها ملقاة على جوانب أحد الترع في المنيا.

وأضاف "سمير"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على فضائية "ON"، مساء السبت، أن وجود مثل هذه الواقعة يعد استثناء لا ينال من جهود الدولة في مكافحة انتشار فيروس "كورونا ".

وتابع: "بالعكس وجود الواقعة وتحرك الاجهزة بهذه السرعة يؤكد بما لا يرقى للشك أن هناك يد سريعة تضرب على هذا الفساد، وهناك آلية وأجهزة ودولة لسيادة القانون ومكافحة الفساد".

وأضاف: "فور الانتهاء من التحقيقات سيعلن ذلك في بيان للرأي العام، إعمالًا لحق المواطن في المعرفة والشفافية التي تنتهجها النيابة الإدارية في تحقيقاتها".

أشار إلى أن اللقاح يخص عقار سينا فارم المخصص للقاح فيروس كورونا واشتملت على 33 كرتونة بنحو 26.844 ألف جرعة، لافتًا أن اللقاحات الخاصة بفيروس كورونا الملقاة على أحد جوانب الترع في المنيا صلاحيتها مستمرة حتى عام 2023.

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