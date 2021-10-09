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رئيس وزراء اليمن يتهم الحوثيين بدمار البلاد

السبت 09/أكتوبر/2021 - 11:08 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

اتهم معين عبد الملك، رئيس الوزراء اليمني، اليوم السبت، جماعة الحوثي بالتسبب في الدمار والانفصال النقدي والوضع الاقتصادي الصعب الذي تمر به البلاد.

وتطرق عبد الملك، إلى الوضع الميداني، ووصف المعركة في مأرب بأنها مصيرية لكل اليمنيين، قائلًا: "هناك حكومة متطرفة في إيران، والذي يحدث في اليمن ليس من جماعة الحوثي وحدها، ولكنه مشروع خارجي للسيطرة على البلد لكي يكون في الفلك الإيراني".

وأضاف أن اليمن يحتاج إلى دعم "الأشقاء"، معللا ذلك بأنه إذا لم يكن هناك دعم للحكومة والمؤسسات "فلن يكون هناك يمن".

ووصف رئيس الوزراء اتفاق الرياض بأنه إطار عام، وعلق: "ما لم نضع الحلول على الطاولة كيمنيين والعمل عليها لن يساعدنا الآخرون. يجب على القوى السياسية أن يكون لديها رغبة في مصالحة حقيقية".

على صعيد آخر، قال عبد الملك إن الحكومة لن تبرم تعاقدات قانونية بأي عملة "غير العملة المحلية"، مضيفا أن الحكومة ستتخذ إجراءات في هذ الصدد وستتابعها مع البنك المركزي، دون أن يكشف عن تفاصيل.

وأشار إلى أن الوضع في اليمن "خطير" وأن بلاده تمر بمرحلة "دقيقة"، مؤكدا على ضرورة أن تواجه الحكومة ما وصفه بالتدهور الاقتصادي والاختلالات الأمنية والعسكرية.

الكلمات المفتاحية

رئيس وزراء اليمن دمار البلاد اليمن الحوثيين

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