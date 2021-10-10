تعرف على الشروط الجديدة لأداء مناسك العمرة

أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية عن الشروط والأحكام الصحية من أجل الحج والعمرة لعام 2021، وأضافت شروط جديدة من أجل العمرة وذلك سوف يتم تطبيقها من اليوم الأحد 10 أكتوبر 2021، ترصدها لكم صحيفة الفجر في السطور التالية.





ماهي الشروط والأحكام الصحية السابقة؟

1)استكمال تلقي الجرعات اللقاحات فيروس كورونا المعتمدة في المملكة.





2)إرفاق شهادة التحصين الخاصة للمعتمر من الجهات الرسمية التابع لها.





3)الالتزام بالإجراءات الوقائية والحجر الصحي لدخول المسافرين القادمين إلى المملكة العربية وفق آليات المعتمدة من الجهات المختصة.





4)شهاده الحجر الصحي المعتمدة من وزارة السياحة.





5)الفئات العمرية المتاح لها هي من 18 عاما وما فوقها وفقا للقانون الذي وضعته وزارة الصحة.





6) تحقيق التباعد داخل الحرمين الشريفين من خلال الحجز المسبق أثناء أداء العمرة والصلاة في المسجد الحرام والصلاة في المسجد النبوي وزيادة الروضة الشريفة وفقا الضوابط والطاقة الاستيعابية وذلك عبر منصة "اعتمرنا".





7) تحديد الدول التي يقدم منها المعتمرين وأعدادهم بحسب التصنيف والإجراءات الوقائية والاشتراطات المعتمدة من الجهات المختصة بالمملكة وتحديثها بشكل دوري.





8) الكشف علي المعتمر في مركز طبي تابع للملكة العربية السعودية وذلك من خلال جدول مقرر من وزارة الحج والعمره ووزارة الصحة.





الشروط الجديدة من أجل عدم انتشار الوباء:

1) اقتصار إصدار تصاريح علي أداء العمرة والصلوات والزيارة إلي مسجد النبي "صلي الله عليه وسلم"

2) إن يحصل الشخص علي جرعتين من لقاح فيروس كورونا المعتمد في المملكة.