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شاهد.. الرئيس السيسي يمازح سيدة نوبية برد مفاجئ على طلبها (فيديو)

السبت 09/أكتوبر/2021 - 11:14 م
السيسي في معرض تراثنا
السيسي في معرض تراثنا
شيماء حسن
فاجئ الرئيس عبد الفتاح السيسي أحد المشاركات في معرض "تراثنا" من محافظة النوبة برد على طلبها بشأن رغبتها في الاستفادة من مبادرة التمويل العقاري الـ3% على 30 عامًا.

وقالت السيدة النوبية أثناء شرحها للمنتجات التراثية النوبية التي تقدمها بالمعرض للرئيس السيسي "بنعمل بعض الرسومات النوبية بنحاول نحافظ على التراث وننزل معارض علشان الناس تتعرف على النوبة، نفسي الناس تشوف شغلنا كل بلد لو حافظت على تراثنا يفتح لنا باب رزق".

وأضافت "بشكر حضرتك علشان المبادرات مش عارفة استفيد من مبادرة الـ 3% علشان السن".ليتدخل الرئيس السيسي إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء "اعملونا تسوية للمسألة دي، النوبة هنشيلها من السن خالص"، لترد السيدة متسائلة "ينفع"، ليرد الرئيس "اه ينفع".

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