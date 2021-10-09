ممرض "السجود للكلب" يفجر مفاجأة عن عدم عودته للعمل مرة أخرى (فيديو)

أعرب عادل سالم، الممرض ضحية واقعة "السجود للكلب"، عن سعادته بحكم المحكمة في قضيته، قائلا: "أنا سعيد، وحسيت أني رفعت راسي وسط أهلي وناسي، ورجع ليا جزء من حقي".

وتوجه "سالم"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، بالشكر إلى النائب العام، ووزير العدل، قائلا: "بلدنا بلد جميلة"، لافتا إلى أنه لم يحضر الجلسة لأنه كان مع ابنته لاجراؤها اختبار الالتحاق بكلية الشرطة كضابط متخصص.





وقال أن كل أهالي قريته هنأوه وكلما التقى بأحد يقول له "ألف مبروك على الحكم، والكل بيزغرد"، مشيدا بوقوف قريته بجانبه، منوها بأنه قدم على إجازة بدون راتب بعد الواقعة، وحاليا بدون عمل، معلقا: "معايا عربية يا هبيعها يا هشتغل عليها".





وأضاف، "انا تعبت من مهنتي، ولسه مقررتش لو هشتغل في مستشفى تانية، الدنيا صعبة معايا، نفسيا مش عايز ادخل مستشفى تاني، وكل الأطباء دي ليها علاقات بالمستشفيات التانية".