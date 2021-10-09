Advertisements

ممرض "السجود للكلب" يفجر مفاجأة عن عدم عودته للعمل مرة أخرى (فيديو)

السبت 09/أكتوبر/2021 - 11:15 م
واقعة طلب ممرض بالسجود لكلب
واقعة طلب ممرض بالسجود لكلب
هدى عبدالرازق
أعرب عادل سالم، الممرض ضحية واقعة "السجود للكلب"، عن سعادته بحكم المحكمة في قضيته، قائلا: "أنا سعيد، وحسيت أني رفعت راسي وسط أهلي وناسي، ورجع ليا جزء من حقي".

وتوجه "سالم"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، بالشكر إلى النائب العام، ووزير العدل، قائلا: "بلدنا بلد جميلة"، لافتا إلى أنه لم يحضر الجلسة لأنه كان مع ابنته لاجراؤها اختبار الالتحاق بكلية الشرطة كضابط متخصص.

وقال أن كل أهالي قريته هنأوه وكلما التقى بأحد يقول له "ألف مبروك على الحكم، والكل بيزغرد"، مشيدا بوقوف قريته بجانبه، منوها بأنه قدم على إجازة بدون راتب بعد الواقعة، وحاليا بدون عمل، معلقا: "معايا عربية يا هبيعها يا هشتغل عليها".

وأضاف، "انا تعبت من مهنتي، ولسه مقررتش لو هشتغل في مستشفى تانية، الدنيا صعبة معايا، نفسيا مش عايز ادخل مستشفى تاني، وكل الأطباء دي ليها علاقات بالمستشفيات التانية".

الكلمات المفتاحية

واقعة الممرض واقعة السجود للكلب نائب العام جامعة عين شمس اخبار مصر

أخبار تهمك

الزمالك يتخذ قرارًا مفاجئًا بشأن مصطفي محمد

منذ ساعتين و 10 دقيقة

عاجل.. قناة مفتوحة على النايل سات تنقل مباراة المغرب ضد غينيا بيساو في تصفيات المونديال

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل - الأهلي يزف بشرى سارة إلى موسيماني

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. ميسي يوجه ضربة قاضية إلى محمد صلاح

منذ حوالي 9 ساعات

رضا عبد العال يُهاجم مرموش بتصريح قوي

منذ يوم

عاجل - نجم الزمالك ينتقل إلى الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

تعرف على ترتيب مصر في المجموعة السادسة بعد الفوز على ليبيا

منذ ساعة و 11 دقيقة

عاجل - نجم الأهلي يرحل في الميركاتو الشتوي

منذ حوالي 3 ساعات

أول رد فعل من كارتيرون تجاه صفقة الزمالك الجديدة

منذ حوالي 6 ساعات

مانشستر يونايتد يتحرك لضم بديل بوجبا

منذ ساعتين و 26 دقيقة

عاجل - الأهلي يتعاقد رسميًا مع نجم الزمالك

منذ ساعتين و 26 دقيقة

متحدث النيابة يكشف تفاصيل العثور على 26 ألف جرعة من لقاح كورونا في القمامة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الأهلي يجهز مفاجأة مدوية " للعريس "

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. الزمالك يتلقى بشرى سارة بعد أزمة القيد

منذ حوالي 13 ساعة

مفاجأة بشأن تجديد معلول مع الأهلي

منذ 42 دقيقة

عاجل من المحكمة بشأن المتهمين بواقعة "اسجد للكلب"

منذ حوالي 9 ساعات

موضوعات متعلقة

محام يقدم بلاغا ضد طبيب واقعة "السجود للكلب"

تعليق صادم للممرض صاحب واقعة "السجود للكلب": مش عايز حقي

شاهد.. طلب مفاجئ من الممرض في واقعة "فيديو الكلب"

من الألف للياء.. القصة الكاملة لواقعة السجود لكلب

فيديو "السجود للكلب".. المحكمة تصدر قرارا جديدا بشأن الطبيب والممرض

عاجل من المحكمة بشأن المتهمين بواقعة "السجود للكلب"

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
11:01 م

تعرف على ترتيب مصر في المجموعة السادسة بعد الفوز على ليبيا

عاجل - نجم الزمالك ينتقل إلى الأهلي

05:02 م

متحدث النيابة يكشف تفاصيل العثور على 26 ألف جرعة من لقاح كورونا في القمامة

07:38 م

عاجل - الأهلي يتعاقد رسميًا مع نجم الزمالك

09:46 م

الزمالك يتخذ قرارًا مفاجئًا بشأن مصطفي محمد

10:02 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: مكتبة الأسكندرية وجه مصر الحضاري

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: لعنة المال والعيال!

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

Advertisements