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هكذا علقت لميس الحديدي حول واقعة العثور على لقاحات كورونا ملقاه في القمامة

السبت 09/أكتوبر/2021 - 11:17 م
لميس الحديدي
لميس الحديدي
كساب أحمد
قالت الاعلامية لميس الحديدي، إن واقعة العثور على كميات من لقاح الوقاية من وباء كورونا المستجد، على جانبي ترعة في المنيا، أثار غضب رواد التواصل الاجتماعي، مضيفة أن جوانب الانزعاج حقيقية، خاصة أن الدولة تنفق مليارات على توفير اللقاحات للمواطنين.

وتابعت "الحديدي"، خلال تقديمها برنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على فضائية "ON"|، مساء السبت،: "ممكن يبقى فيه إنزعاج، لكنها تبقى حالة فردية كون المنظومة الصحية في مصر منذ بداية عملية التلقيح وتوفير اللقاحات هي منظومة منضبطة بشكل كبير جدًا،... دي شكلها عملية مغرضة لكني سأنتظر تحقيقات النيابة، ولن أعلق الان".

وشددت على ضرورة عدم توسيع دائرة الشكوك من قبل الشارع حيال الامر، مستطردة: " مش عاوزين دائرة الشك تزيد، ونعد نقول كله حرامية وكله بيسرق وكله فساد، لازم تكون ثقتنا في الموظفين قائمة، حتى لو كان هناك موظفًا فاقد للضمير، ولا يجب أن نعمم ذلك على المنظومة الصحية "

وأضافت: "أول مرة نشوف مشهد زي ده، وده مشهد مش متكرر وعربيات اللقاح منذ قرابة عام عليها كاميرات مراقبة،.. تعاملوا بالراحة وإتركوا التحقيقات للجهات المختصة".

كان اللواء محمد عبدالتواب، مدير امن المنيا، بلاغا بتداول معلومات على مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وعثور أهالي قرية أبشاق بالعثور على كميات من لقاح الوقاية من وباء كورونا المستجد،على جانبي ترعة أبشاق.

انتقل فريق من الأجهزة الأمنية، والإدارة الصحية، والوحدة المحلية إلى موقع البلاغ، وتم العثور على ما يقرب من 26 ألف امبول سينو فارم، المخصص للوقاية من وباء كورونا.

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