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إنجلترا تسحق أندورا في تصفيات كأس العالم

السبت 09/أكتوبر/2021 - 11:20 م
بوابة الفجر
وكالات

قطعت إنجلترا خطوة أخرى نحو ضمان التأهل إلى نهائيات كأس العالم لكرة القدم، بعد فوزها 5-0 على مضيفتها أندورا في المجموعة التاسعة اليوم السبت.

ومثلما حدث في الفوز 4-0 في ويمبلي الشهر الماضي، كان الفارق واضحاً وهز بن تشيلويل وبوكايو ساكو وتامي أبراهام وجيمس وارد-براوس وجاك غريليش الشباك.

واكتفت أندورا بالدفاع في ملعبها الوطني لكنها لم تستطع مجاراة تشكيلة المدرب غاريث ساوثغيت التي شهدت العديد من التغييرات لتحقق إنجلترا فوزها السادس في سبع مباريات.

وتملك إنجلترا 19 نقطة متقدمة بأربع نقاط على ألبانيا وخمس نقاط على بولندا.

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