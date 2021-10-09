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"لوزراء": منطقة عين الصيرة تحولت من خرابات إلى مزارات سياحية (فيديو)

السبت 09/أكتوبر/2021 - 11:22 م
منطقة مجرى العيون
منطقة مجرى العيون
داليا الحسين
قال هاني يونس، المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، إن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أجرى اليوم السبت، جولة إلى عدة مناطق من مصر القديمة.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن تم خلال الجولة زيارة مشروع تطوير منطقة سور مجرى العيون.

واستكمل هاني يونس، أنه تم تسليم ألف وحدة سكنية للمواطنين الذين كانوا يقطنون في منطقة عين الصيرة، موضحا أن المنطقة كانت خرابات ومرتع لإلقاء القمامة والقاذورات وحاليا تم تطويرها وباتت مزارات سياحية.

وأشار إلى أنه تم إنشاء جراجات في منطقة عين الصيرة نظرا للمطاعم التي تم إنشاؤها هناك التي أوجبت وجود مكان لانتظار سيارات الرواد تلك المطاعم.

الكلمات المفتاحية

هاني يونس مجلس الوزراء مجرى العيون عين الصيرة اخبار مصر

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