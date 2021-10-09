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سياسي عراقي: المشاركة بالانتخابات البرلمانية 2021 ستكون أكبر من الدورات الماضية

السبت 09/أكتوبر/2021 - 11:21 م
المرشح جوزيف صليوا
المرشح جوزيف صليوا
عمرو سمير


أعتبر النائب السابق جوزيف صليوا والمرشح الحالي عن الكتلة المسيحية بالانتخابات البرلمانية، أنه في ظل الظروف القائمة لا يزال التزوير وتشويه الحقائق مستمر بالعملية الانتخابية، لعدة أسباب أبرزها استخدام الجهات المتنفذة صلاحياتها وإمكانياتها لتزوير الانتخابات، بالإضافة إلى إظهار النتائج خلال 24 ساعة.

ويعتقد صليوا، في تصريحات خاصة لـ"الفجر"، أن نسبة المشاركة في الانتخابات البرلمانية 2021، ستكون أكبر من الدورات الماضية، بسبب ارتفاع نسب الوعي المجتمعي للمشاركة بالماراثون الانتخابي، معتبرًا أنها ستؤدي إلى تغيير طفيف وهي بارقة أمل في مستقبل البلاد.

أما عن مقاعد الكوته، أكد المرشح عن الكتلة المسيحية، أن المقاعد الخمس المخصصة للمسيحيين والأربع الآخرين المتخصصون للإيزيديين والصابئة المندائيين والشبك وفقًا لقانون الانتخابات الجديد، غير كافية لتمثيل تلك الأقليات، موضحًا بأنها تلك المقاعد أيضًا مخترقة من قبل الأحزاب الكردية والشيعية الاستحواذ عليها.

وطالب النائب السابق، المجتمع الدولي بالوقوف مع الأقليات المظلومة وفق المبادئ الحقوقية، لافتًا إلى أنه يجب أن تكون المبادئ توافقية ويؤخذ بالاعتبار العمق التاريخي للمسيحيين في البلاد، حيث أنهم السكان الأصليون وبنوا حضارات عظيمة بها.

هذا ويتنافس أكثر من 3200 مرشح بينهم 951 مرشحة و789 مرشحًا مستقلًا، فيما يوزع الباقون ضمن قوائم أحزاب وتحالفات حزبية، صباح غدًا الأحد، على 329 مقعدًا برلمانيًا، وهي إجمالي مقاعد مجلس النواب العراقي.

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