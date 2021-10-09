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توجيه مهم من السيسي لوزير التعليم بشأن المدارس الفنية والحرف اليدوية

السبت 09/أكتوبر/2021 - 11:24 م
السيسي في معرض تراثنا
السيسي في معرض تراثنا
شيماء حسن
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم بضرورة أن يكون هناك تعاون بين المدارس الفنية وأصحاب الحرف اليدوية.

جاء ذلك استجابة من الرئيس السيسي، على طلب أحد المشاركات في معرض تراثنا التي طلبت بضرورة أن يكون هناك تعاون مع المدارس الفنية.

وقال الرئيس: "الشغل كويس واللي انتي عايزاها هنعملولك، أنا عايزك تذهبي للمدارس الفنية وتقومي باختيار 10 أولاد مثلًا يجوا عندك بعد الظهر توريهم الشغل وتخدي منهم اللي عنده الموهبة والاستعداد بعد ما تقومي بعملية الفرز".

وأضاف: "احنا كمان ممكن نساعد في تدعيم المصروفات، ونتيح لك الفرصة بأنك تقابلي الناس ويكون فيه مسئولية مشتركة بين صاحب العمل والمدرسة وتخدي منهم اللي ينفع واللي يمشي معاكي، وبالنسبة للقرض إحنا في أي حاجة تحت أمرك".

الكلمات المفتاحية

معرض تراثنا الدكتور شوقي الحرف اليدوية ‏ التعليم الفني اخبار مصر

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