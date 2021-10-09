مفاجأة بشأن تجديد معلول مع الأهلي

اقترب الدولي التونسي علي معلول لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من تجديد عقده مع القلعة الحمراء خلال الفترة المقبلة.





معلول يجدد عقده مع الأهلي





وقرر معلول تجديد عقده عقب وصوله من تونس بعد انتهاء معسكر منتخب بلاده مباشرة في جلسة مع أمير توفيق مدير التعاقدات ووكيله.





وينتهي عقد اللاعب التونسي مع الأهلي في الصيف القادم، ومن المفترض أن يوقّع موسمين إضافيين على أن ينتهي عقده الجديد بنهاية 2024.





ويستعد الأهلي لمواجهة الحرس الوطني بطل النيجر في المباراة المقرر لها 16 أكتوبر الجاري في ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال أفريقيا.



