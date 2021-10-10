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مستشارالرئيس: سلالة دلتا موجودة في 180 دولة حول العالم (فيديو)

الأحد 10/أكتوبر/2021 - 07:22 ص
محمد عوض تاج الدين
محمد عوض تاج الدين
داليا الحسين
قال محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة، إن مصر بها أكثر من 31 مليون جرعة من لقاح كورونا، بينما يلامس عدد من تلقوا اللقاح 14 مليونًا.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن تلقى لقاح كورونا لا يمنع العدوى ولكنه يقي من تطور الأعراض.

وأضاف محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة، أن تطعيم أولياء الأمور ضد كورونا حماية له ولأبنائه من الوباء، لافتا إلى أنه لن يتم دخول الجامعات والمدارس لمن تجاوز الثامنة عشر من عمره إلا بعد الحصول على لقاح كورونا.

وأوضح أن سلالة دلتا موجودة في 180 دولة حول العالم، موضحا أن أعراض الإصابة بالسلالات الجديدة لم تختلف عن الفيروس الأصلي.

وأشار إلى أنه لم يتم إغلاق أي مصنع خلال أزمة كورونا، في حين أن مصانع كبرى في أوروبا توقفت خلال أزمة كورونا، متابعا: بعض الدول تساهلت في الإجراءات الاحترازية ما أدى إلى زيادة الإصابات بكورونا.

وأكمل مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة: "مصر الآن في تصاعد للحالات المصابة بكورونا.. معلش يا جماعة نستحمل.. خلينا نمشي في سكة التطعيم وسكة الوقاية ".

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