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أول تعليق من والد طفل الدقهلية صاحب فيديو "عايز أروح"

السبت 09/أكتوبر/2021 - 11:29 م
واقعة بكاء طفل الدقهلية
واقعة بكاء طفل الدقهلية
شيماء حسن
كشف عبد الوهاب عادل، والد الطفل بطل واقعة مدرسة منية سندوب في محافظة الدقهلية، تفاصيل البكاء الهستيري لنجله في أول أيام الدراسة.

وقال "عبد الوهاب" في اتصال هاتفي ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم السبت: "الطفل أول سنة يروح المدرسة وكان خايف ومغضوض".

وأضاف "أنا أصريت أن والدته هي اللي توديه علشان يتعود على الأجواء، ولكن اللي زاد من حالته هو أنه مكنتش فيه أي تنظيم داخل المدرسة ومفيش تأمين للأهالي أو الطلاب".

عرضت فضائية "العربية"، مساء السبت، لقاء مع الطفل أحمد عبدالوهاب، والذي انتشر مقطع فيديو له اليوم أثناء حديثه مع محافظ الدقهلية داخل فصله وهو يبكي ويريد أن يعود لمنزله.

وقال الطفل أحمد عبدالوهاب، إنه لم يكن يعرف أن الشخص الذي دخل الفصل هو المحافظ، مضيفا: "كنت عايز أروح واقعد فالبيت"، لافتا إلى أنه يريد أن يكون طبيبا عندما يكبر، مضيفا: "عايز أروح المدرسة بكرة ومش هعيط تاني".

والجدير بالذكر، أن محافظ الدقهلية الدكتور أيمن مختار، فوجىء خلال جولته في مدرسة "منية سندوب" الابتدائية، بطفلا بالصف الأول الابتدائي يبكي مناشدا إياه أن يساعده في الذهاب لمنزله.

وحاول المحافظ تهدئة الطفل، قائلا: "إنت شاطر وممكن متعيطش، شايف زمايلك محدش بيعيط"، ليرد الطفل باكيا: "أنا عايز الواجب وأروح عند بابا".

وردت معلمة الفصل على الطفل، "حاضر هكتبلك الواجب وبابا هيجي دلوقتي"، وقبل محافظ الدقهلية رأس الطفل لتهدئته.

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