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كواليس فشل مفاوضات تجديد عقد ميسي مع برشلونة

السبت 09/أكتوبر/2021 - 11:31 م
ميسي
ميسي
ريهام عبد المحسن
ذكرت تقارير صحفية إسبانية بعض كواليس مفاوضات الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي من أجل تجديد عقده مع برشلونة الإسباني الذي انتهى في الصيف الماضي، حيث فشلت مفاوضات التجديد بسبب قانون اللعب الماضي النظيف الذي تطبقه رابطة الليجا.

وأشارت صحيفة سبورت الإسبانية إلى أن خوان لابورتا رئيس برشلونة صرح مؤخرًا بأنه كان يتمنى أن تتغير الأمور في اللحظة الأخيرة وأن ميسي قال أنه سيلعب مجانًا لبرشلونة.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن إدارة لابورتا لم تعرض على ميسي خيار اللعب مجانًا في برشلونة أثناء مفاوضات تجديد العقد.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن برشلونة اقترح تخفيض راتب ميسي بنسبة 50% ولم يستغرق البرغوث الأرجنتيني وقتًا من أجل الموافقة على هذا العرض على الرغم من أن مصادر مقربة من لابورتا كشفت أن التخفيض كان سيزيد عن 50% في الموسم الأول من العقد، حيث كان سيحصل ميسي على 10 ملايين يورو فقط في موسم 2021/2022.

ولفتت الصحيفة الإسبانية أنه عندما واجه برشلونة صعوبات من أجل الوصول إلى متطلبات اللعب المالي النظيف أصبح هناك توتر في الجزء الأخير من مفاوضات التجديد مع ميسي الذي لم يكن حاضرًا في الجزء الأخير من المفاوضات في حين تفاوض والده مع مسئولي النادي الكتالوني في الاجتماع الأخير.

وألمحت الصحيفة الإسبانية أن والد ميسي كان مستعدًا للتضحية بجزء آخر من راتب نجله من أجل مساعدة البرسا في معركته في اللعب المالي النظيف كما أن ميسي أخبر زملاءه في غرفة ملابس برشلونة بأنه لم يضع أي شروط تخص راتبه أثناء مفاوضات التجديد بسبب علمه بالوضع الحساس لبرشلونة.

وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن برشلونة اتخذ قرار إنهاء المفاوضات مع ميسي وسحب عرضه للتجديد في الاجتماع الأخير مع والد ميسي  دون اقتراح استمرار البرغوث الأرجنتيني بدون الحصول على راتب.

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