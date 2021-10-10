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الشكوك تحوم حول مشاركة نجم إسبانيا أمام فرنسا بنهائي دوري أمم أوروبا

الأحد 10/أكتوبر/2021 - 12:01 ص
توريس
توريس
وكالات
تحوم شكوك حول لحاق فيران توريس مهاجم إسبانيا بنهائي دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم أمام فرنسا يوم الأحد، لكنه سيخوض اختبار لياقة قبل المباراة المرتقبة في استاد سان سيرو.

وقال لويس إنريكي مدرب إسبانيا في مؤتمر صحافي يوم السبت: الجميع جاهزون باستثناء فيران.

وسجل توريس هدفي فوز إسبانيا 2-1 على إيطاليا في قبل النهائي يوم الأربعاء، لكنه خرج مصابا في الشوط الثاني بعدما تعرض لكدمة في قدمه اليمنى.

وزاد إنريكي: لن نضغط عليه. إذا كان جاهزا سيلعب، وإذا لم يكن فلن يلعب، وسيشارك أحد الزملاء بدلا منه، ونحن نثق فيهم وسنتأقلم مع الأمر.

وأضاف إنريكي إن مهاجم مانشستر سيتي سيشارك في فترة الإحماء قبل اتخاذ القرار النهائي بشأن التشكيلة الأساسية، ويبدو توريس متفائلا بشأن فرصه في اللعب، إذ أفاد توريس: قدمي في حالة جيدة، وسأحاول غدا، وسنرى إذا كان بوسعي اللعب أم لا.

واعتاد توريس (21 عاما) شغل مركز الجناح، لكنه بات يلعب كمهاجم بعدما فقدت إسبانيا ثنائي الهجوم ألفارو موراتا وجيرار مورينو بسبب الإصابة قبل انطلاق نهائيات دوري الأمم.

وقال توريس: أنا جناح وهذا أفضل مركز أؤدي فيه لكن من الجيد أيضا أن يكون بوسعي اللعب كمهاجم.

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