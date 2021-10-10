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آيتن عامر تكشف تفاصيل تحذيرها من مسلسل "لعبة الحبار" (فيديو)
الأحد 10/أكتوبر/2021 - 07:45 ص
شيماء حسن
كشفت الفنانة آيتن عامر، عن التحذير الذي نشرته عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بشأن المسلسل الكوري "لعبة الحبار".
وقالت "آيتن" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم السبت "فوجئت بمدرسة بنتي أرسلت إيميل تحذيري من هذا المسلسل الذي حقق أعلى نسب مشاهدات، ولكنه مليء بالعنف ويؤثر نفسيًا على الأطفال حتى لو مش حاسين".
وأضافت: "المسلسل الكوري لعبة الحبار فيه كمية عنف رهيبة وأن كل الأطفال والناس بيتفرجوا عليه ولما قريت الموضوع لقيت عنف كبير والأطفال لا يستطيعوا أن يفرقوا بين المحتوى الجيد والسيء، ولازم نعلم أولادنا الصح من الغلط حتى نعلمهم ازاي هما اللي يقدروا يفقروا في ظل انتشار الفضائيات والمنصات الإلكترونية".