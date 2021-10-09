103.1 مليار جنيه قيمة ايداعات البريد خلال 2020 /2021

ارتفعت قيمة المبالغ المودعة فى صندوق توفير البريد بنسبة 7.7 % خلال العام المالي 2020 2021/ مقارنة بالعام السابق 2019 / 2020،وبلغت 103.1 مليار جنيه، من 95.7 مليار جنيه.





وأوضح بيان أصدره الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم السبت، بمناسبة اليوم العالمي للبريد، الذي يوافق 9 أكتوبر من كل عام،أن قيمة المعاشات المنصرفة من المكاتب البريدية بلغت 78.4 مليار جنيه عام 2020 / 2021 مقابل 84.2 مليار جنيه عام 2019 / 2020 بانخفاض بلغ نسبته 6.9 %.





وزادت قيمة المبالغ المودعة بالشيكات البريدية إلى 142.3 مليار جنيه، من 136.9 مليار جنيه ، بنمو نسبته 4 %، كما زادت قيمة الطوابعالمباعة و النماذج بالوحدات البريدية إلى 266.5 مليون جنيه من 239.3 مليون جنيه، بزيادة بلغت نسبته 11.1 %.





وأوضح جهاز الإحصاء، أن عدد المراسلات الداخلية المسجلة بالوحدات الحكومية بلغ 55.2 مليون نموذج، مقابل 23.2 مليون نموذج، بزيادةبلغت نسبتها 138%، في حين بلغ عدد مكاتب الخدمات البريدية 4060 مكتبا، من 3973 مكتبا، خلال عامي المقارنة، بزيادة بلغت نسبتها2.2 %.





وزاد عدد وحدات خدمة الدفع الإلكتروني التي تؤدي خدمة على مستوى الجمهورية إلى 19896 وحدة عام 2020 / 2021 من 3950 وحدةعام /2019 2020 بزيادة بلغت نسبتها 403.7 % وهو نظام آلي يتيح القدرة على إجراء المعاملات المالية والاستعلام عن الرصيد.





يذكر أنه يتم الاحتفال باليوم العالمي للبريد، في 9 أكتوبر من كل عام، ويوافق هذا تاريخ تأسيس الإتحاد البريدي العالمي الذي أنشئ عام1874، ويعتبر المنتدى الرئيسي للتعاون بين القطاعات البريدية في سائر الدول.





ويهدف الاتحاد إلى ضمان وجود شبكة عالمية تضع قواعد لتبادل البريد الدولي ويقدم توصيات لتحفيز النمو في الخدمات المالية وتحسينجودة الخدمة للعملاء تحت شعار " الابتكار والتكامل والاندماج " .