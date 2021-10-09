تعد شركة أبل من كبرى الشركات الرائدات في الأجهزة اللوحية والحواسيب وتتمتع بثقة كبيرة لى المستهلكين في مختلف أنحاء العالم، فهي علامة مميزة لا يقتنيها إلا فئات معينة.





وأعلنت أبل منذ أسابيع قليلة عن إطلاق أحدث هواتفها الخلوية "أيفون برو 13"، ما قد يدفع البعض إلى ضرورة تحديث هواتفم والانتقال إلى الإدار الجديد للتمتع بالمزايا.





كما تتيح شركة أبل العديد من الساعات للمستخدمين، مع إتاحة إمكانية ربطها بالهاتف الجديد، وهي ميزة لقت إقبالا كبيرا، بينما عزف عنها البعض.





وعانى راغبو ربط ربط الساعة القديمة مع أيفون 13 برو الجديد، من عدة مشاكل واجهتهم عند محاولة ربط الساعة مع الهاتف الجديد، متسائلين عن الطريقة المثلى لفعل ذلك.





وترص بوابة الفجر لمتابعيها الأعزاء طريقة ربط ساعة أبل بهاتف أيفون 13 برو الجديد في السطور التالية:





التأكد من الاحتفاظ بنسخة احتياطية لساعة أبلل، للاستفاة بما تتضمنه.

التوجه إلى تطبيق الإعدادات، ثم الإعدادات العامة.

اختار إدارة مساحة أيفون.

الضغط على تطبيق الساعة ضمن قائمة التطبيقات الموجودة في الهاتف.

البحث عن أحدث نسخة احتياطية قمت بأخذها من الساعة، بشكل يدوي.

إزالة اقتران الساعة مع الهاتف القديم.

ربط الساعة مع الهاتف الجديد مباشرةً.



