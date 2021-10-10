والد طفل الدقهلية: ابني بكى بسبب رهبة أول يوم دراسة

كشف عادل عبدالوهاب والد طفل الدقهلية، سبب بكاء نجله في أول يوم دراسة، مما أثار تعاطف رواد السوشيال ميديا، قائلًا: "إبني في سنة أولى ابتدائي، وكان عنده خوف نسبي في أول يوم دراسي، دي رهبة أول يوم".





وأضاف "عبدالوهاب"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على فضائية "ON"، مساء السبت، أن أحد أسباب بكاء نجله سوء التنظيم من قبل إدارة المدرسة، وتدافع الطلاب أمام الباب، متابعًا: "كان فيه سوء تنظيم اثناء الدخول والأهالي كانوا بيضربوا في بعض، وفيه أطفال سقطت في التدافع".





كان موقف طريف تعرض له الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، عندما أجرى جولة تفقدية بإحدى مدارس المحافظة، إذ فوجئ بطفل بالصف الأول الابتدائي يبكي أمامه طالبا العودة إلى المنزل، «عاوز أروح.. عاوز بابا.



