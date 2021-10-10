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محمد الباز مشيدًا بصاحب "تريند الطفاية": "نموذج ملهم للشباب" (فيديو)
الأحد 10/أكتوبر/2021 - 04:30 ص
شيماء حسن
أشاد الإعلامي محمد الباز، بأحد المشاركين في معرض تراثنا، أيوب القاضي صاحب تريند الطفاية، وكيف تحول من بطل تريند لملهم للشباب لكي يسعوا لتحقيق أحلامهم وتنفيذ أفكارهم.
وقال "الباز" خلال تقديم برنامجه "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار": أيوب شاب جاءت له فكرة الرسم على الطفاية، وطلع يبيعها في القطار، ربنا أراد يساعده، لأن توفيق ربنا مرهون بتعبك وسعيك، والناس كانت معجبة بطريقة ترويجه للبضاعة أكثر من البضاعة".
وأردف الباز: "ربنا فتح له باب لأنه اشتغل واجتهد، نموذج ملهم لناس كثير، ابدأ مشروعك حت لو بدأته صغير، لكن فيه ناس عايزة تبدأ كبيرة، تبدأ بشوات، ولو هتقول أن الوزارة دعمته، شباب مثل أيوب لو قعد في بيتهم مكنش حد شافه، فالنجاح لا يأتي صدفة".