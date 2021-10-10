محمد الباز مشيدًا بصاحب "تريند الطفاية": "نموذج ملهم للشباب" (فيديو)

أشاد الإعلامي محمد الباز، بأحد المشاركين في معرض تراثنا، أيوب القاضي صاحب تريند الطفاية، وكيف تحول من بطل تريند لملهم للشباب لكي يسعوا لتحقيق أحلامهم وتنفيذ أفكارهم.





وقال "الباز" خلال تقديم برنامجه "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار": أيوب شاب جاءت له فكرة الرسم على الطفاية، وطلع يبيعها في القطار، ربنا أراد يساعده، لأن توفيق ربنا مرهون بتعبك وسعيك، والناس كانت معجبة بطريقة ترويجه للبضاعة أكثر من البضاعة".



