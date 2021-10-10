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المخرجة ياسمين كامل "الفجر الفني": توقعت نجاح حكاية "بدون ضمان".. وهذه رسالة العمل للمشاهدين

الأحد 10/أكتوبر/2021 - 12:17 ص
ياسمين أحمد كامل
ياسمين أحمد كامل
آيه عبد العزيز

أعربت المخرجة ياسمين أحمد كامل، عن سعادتها بنجاح حكاية" بدون ضمان"، مشيرة إلى أنها كانت تتوقع النجاح ولكن تعتمد في المقام الاول على الاجتهاد والعمل على ورق ناجح ورسالة حقيقية تلمس الجمهور.

وكشفت عن كواليس العمل مع هنادي مهنا وهاجر أحمد قائلة:" هنادي وهاجر في قمه الاحترام والاحترافية ومجتهدين وكان نفسهم يطلعوا مختلفين ومتجددات وساعدوني اظهر موهبتهم وده لاحظه الجمهور كله ،وكل الممثلين في منتهي الاحترام والاحترافية كانت كواليس حلوه وايجابية حتى أحمد بدير وسلوى وحنان مشيوا ورا احساسي واحساسي بالمشاهد وخليتهم يمثلوا بطريقه مختلفه عنهم والجمهور لمس ده الحمد لله".

وتحدثت ياسمين كامل عن الرسائل التي تقدمها حكاية بدون ضمان مشيرة أن الحكاية تقدم حلول للمشاكل التي تحدث للازواج وكيفيه احتواء المواقف وعدم التسرع في الزواج وأخذ أراء الاهل في عين الإعتبار لان الزواج يجب أن يعتمد على العقل أكثر من القلب ويجب اختبار الرجل قبل الزواج منه"

حكاية " بدون ضمان" تأليف يوسف وجيه وإخراج ياسمين أحمد كامل بطولة هنادي مهني،هاجر أحمد،اسلام جمال،احمد كشك،احمد بدير،دنيا سامي.


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