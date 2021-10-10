شاهد.. عمرو أديب: "احذروا المكالمات اللي جاية من المالديف"

حذر الإعلامي عمرو أديب، من المكالمات التي تأتي من جزر المالديف، قائلا: "أي حد يجيله مكالمة من جزر المالديف ميردش عليها إلا لو ليك حد في المالديف".





وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أن هناك عمليات قرصنة وسحب رصيد تحدث من خلال هذه المكالمات، مضيفًا: "محدش يرد على نمرة من المالديف إلا لو عمتك من المالديف، أو مراتك كانت هناك وراجعة".





وأضاف: "البلاوي السوداء اللي بتجلنا من السوشيال ميديا أصبحت مرعبة.. أرجوكم محدش يرد على نمر من جزر المالديف".



