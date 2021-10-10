Advertisements

مخرجة حكاية "بدون ضمان": هذه أسباب انتشار الطلاق المبكر.. وحصلت على معلوماتي من جروبات السيدات (خاص)

الأحد 10/أكتوبر/2021 - 12:24 ص
ياسمين أحمد كامل
ياسمين أحمد كامل
آيه عبد العزيز

كشفت ياسمين كامل مخرجة حكاية "بدون ضمان" عن سبب تحمسها لإخراج هذا العمل، مشيرة إلى أن السبب متعلق بانتشار ظاهرة الطلاق المبكر.

وأوضحت "كامل"، في تصريحها لـ الفجر الفني" أن أزمة الطلاق المبكر مهمة كونها تمس عدد كبير من الفتيات،كما أوضحت أن أسباب ازدياد الطلاق بشكل عام في المجتمع تعود إلى تربية الرجل بشكل خاطيء من الام وهذا أد  إلي قلو مفهوم المسئولية والاحتواء عند الرجل.

وأضافت:  "دائما ينصحوا الفتيات باحتواء ومراعاة الرجل فقط ولا ينصحوه كيف يعامل المرأه".

كما تحدثت ياسمين كامل عن كواليس تحضيرات العمل مشيرة أنها كانت تركز على أن تخلق فرق في مستوي المعيشة بين دور هاجر أحمد وهناديطة مهنا من حيث اللبس والسكن والإكسسوارات حتي يشعر المشاهد بالفرق".

وتحدثت ياسمين كامل عن الصعوبات التي واجهتها أثناء التصوير قائلة: "مرحلة الورق وتسكين الأدوار وازاي اخلي الجمهور يصدق الممثلين،كل الممثلين عملوا كاستينج قبل الاتفاق،وقصدت إختيار ممثلين ميبانش موهبتهم إلا من خلال هذا العمل".

تابعت ياسمين كامل قائلة:" أهتم بإظهار عمل حقيقي ملموس وكنت اخذ المعلومات من جروبات وصفحات الزواج ".

يذكر أن حكاية " بدون ضمان" تأليف يوسف وجيه وإخراج ياسمين أحمد كامل بطولة هنادي مهني،هاجر أحمد،أحمد كشك،اسلام جمال،حنان سليمان ".

الكلمات المفتاحية

ياسمين أحمد كامل دراما حكايه بدون ضمان حكايه الطلاق المبكر

أخبار تهمك

عاجل - الأهلي يتعاقد رسميًا مع نجم الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

لابورتا يستبعد ضحية الريمونتادا من حساباته في برشلونة

منذ 33 دقيقة

رضا عبد العال يُهاجم مرموش بتصريح قوي

منذ يوم

تعرف على ترتيب مصر في المجموعة السادسة بعد الفوز على ليبيا

منذ ساعتين و 38 دقيقة

عاجل - نجم الأهلي يرحل في الميركاتو الشتوي

منذ حوالي 5 ساعات

متحدث النيابة يكشف تفاصيل العثور على 26 ألف جرعة من لقاح كورونا في القمامة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. ميسي يوجه ضربة قاضية إلى محمد صلاح

منذ حوالي 10 ساعة

تفاصيل انتقال نجم الزمالك إلى الأهلي

منذ أقل من ساعتين

عاجل - نجم الزمالك ينتقل إلى الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل - الأهلي يزف بشرى سارة إلى موسيماني

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. الأهلي يجهز مفاجأة مدوية " للعريس "

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. الزمالك يتلقى بشرى سارة بعد أزمة القيد

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. "الصحة" تسجل 831 إصابة جديدة بكورونا

منذ أقل من ساعة

كواليس عودة الدينامو إلى الزمالك

منذ ساعة و 11 دقيقة

تصريح مفاجئ من محلل الأداء في منتخب ألمانيا عن اكتشاف كيروش

منذ 39 دقيقة

الزمالك يتخذ قرارًا مفاجئًا بشأن مصطفي محمد

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

هنادي مهنا وهاجر أحمد يقدمان حكاية "بدون ضمان" من مسلسل "إلا أنا"

أحمد كامل نجل سوسن بدر في حكاية "رق الحبيب" (خاص)

إسلام جمال يتعاقد على حكاية "بدون ضمان"

كيرا الصباح تكشف لـ"لفجر الفني" تفاصيل شخصيتها في حكاية " بدون ضمان" ( خاص)

أحمد كشك لـ"لفجر الفني": حكاية "بدون ضمان" اجتماعية بشكل مختلف.. وهذا رأيي في مسلسلات القصص المنفصلة

بهذه الطريقة.. هاجر أحمد تروج لحكاية "بدون ضمان" من مسلسل "إلا أنا"

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
05:02 م

عاجل - نجم الزمالك ينتقل إلى الأهلي

تعرف على ترتيب مصر في المجموعة السادسة بعد الفوز على ليبيا

11:01 م

عاجل.. "الصحة" تسجل 831 إصابة جديدة بكورونا

12:44 ص

متحدث النيابة يكشف تفاصيل العثور على 26 ألف جرعة من لقاح كورونا في القمامة

07:38 م

تفاصيل انتقال نجم الزمالك إلى الأهلي

12:01 ص

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: مكتبة الأسكندرية وجه مصر الحضاري

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: لعنة المال والعيال!

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

Advertisements