مخرجة حكاية "بدون ضمان": هذه أسباب انتشار الطلاق المبكر.. وحصلت على معلوماتي من جروبات السيدات (خاص)









وأوضحت "كامل"، في تصريحها لـ الفجر الفني" أن أزمة الطلاق المبكر مهمة كونها تمس عدد كبير من الفتيات،كما أوضحت أن أسباب ازدياد الطلاق بشكل عام في المجتمع تعود إلى تربية الرجل بشكل خاطيء من الام وهذا أد إلي قلو مفهوم المسئولية والاحتواء عند الرجل.



وأضافت: "دائما ينصحوا الفتيات باحتواء ومراعاة الرجل فقط ولا ينصحوه كيف يعامل المرأه".



كما تحدثت ياسمين كامل عن كواليس تحضيرات العمل مشيرة أنها كانت تركز على أن تخلق فرق في مستوي المعيشة بين دور هاجر أحمد وهناديطة مهنا من حيث اللبس والسكن والإكسسوارات حتي يشعر المشاهد بالفرق".



وتحدثت ياسمين كامل عن الصعوبات التي واجهتها أثناء التصوير قائلة: "مرحلة الورق وتسكين الأدوار وازاي اخلي الجمهور يصدق الممثلين،كل الممثلين عملوا كاستينج قبل الاتفاق،وقصدت إختيار ممثلين ميبانش موهبتهم إلا من خلال هذا العمل".



تابعت ياسمين كامل قائلة:" أهتم بإظهار عمل حقيقي ملموس وكنت اخذ المعلومات من جروبات وصفحات الزواج ".



يذكر أن حكاية " بدون ضمان" تأليف يوسف وجيه وإخراج ياسمين أحمد كامل بطولة هنادي مهني،هاجر أحمد،أحمد كشك،اسلام جمال،حنان سليمان ".

كشفت ياسمين كامل مخرجة حكاية "بدون ضمان" عن سبب تحمسها لإخراج هذا العمل، مشيرة إلى أن السبب متعلق بانتشار ظاهرة الطلاق المبكر.