بعد زيارة الرئيس.. صاحب فيديو "الطفاية دي": "في عهد السيسي مفيش واسطة" (فيديو)

علق أيوب القاضي، البائع الفصيح صاحب فيديو "الطفاية دي"، على تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي الجناح الخاص به في معرض "تراثنا" للحرف اليدوية، قائلًا: "مش عارف أقول إيه، أنا كنت سعيد جدًا بزيارة الرئيس، وأنا كنت عارف أن معرض تراثنا تحت رعايته، لكن لم أتوقع أن يأتي الرئيس إلى الجناح الخاص بي في المعرض".





وتابع "القاضي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، بالتلفزيون المصري، مساء السبت، أنه عمل كثيرًا الفترة الأخيرة لكي يستطيع أن يملأ الجناح الخاص به في معرض تراثنا، لافتَا إلى أنه شغل كل أفراد أسرته وبعض الشباب معه في المشروع، معقبًا: "المشروع بدأ يوسع الحمد لله".



