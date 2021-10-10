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بعد زيارة الرئيس.. صاحب فيديو "الطفاية دي": "في عهد السيسي مفيش واسطة" (فيديو)

الأحد 10/أكتوبر/2021 - 12:34 ص
زيارة الرئيس السيسي للمعرض
زيارة الرئيس السيسي للمعرض
كساب احمد
علق أيوب القاضي، البائع الفصيح صاحب فيديو "الطفاية دي"، على تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي الجناح الخاص به في معرض "تراثنا" للحرف اليدوية، قائلًا: "مش عارف أقول إيه، أنا كنت سعيد جدًا بزيارة الرئيس، وأنا كنت عارف أن معرض تراثنا تحت رعايته، لكن لم أتوقع أن يأتي الرئيس إلى الجناح الخاص بي في المعرض".

وتابع "القاضي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، بالتلفزيون المصري، مساء السبت، أنه عمل كثيرًا الفترة الأخيرة لكي يستطيع أن يملأ الجناح الخاص به في معرض تراثنا، لافتَا إلى أنه شغل كل أفراد أسرته وبعض الشباب معه في المشروع، معقبًا: "المشروع بدأ يوسع الحمد لله".

ولفت إلى أن هناك الكثير من فرص العمل، متابعًا: "البعض يقول إن العمل في حاجة إلى واسطة، ولكن في زمن عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي لا يوجد واسطة، البائع البسيط اللي كان بيبيع في القطار، رئيس الجمهورية يقابله شخصيًا، ووزيرة الصناعة تدعمه ماديًا وفنيًا".

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معرض تراثنا زيارة السيسي تفقد الرئيس السيسي

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