مخرجة حكاية"بدون ضمان" تكشف للفجر الفني كواليس التحضير للمشاهد





كشفت المخرجة ياسمين أحمد كامل، في تصريح عن كواليس مشهد الماستر سين للفنانة هنادي مهنا في الحلقة الخامسة وتحضيرات المشاهد، مشيرة إلى أنها أثناء البروفات تحاول أن تجعل الممثل تلقائي ويعيش حالة الشخصية،حتة اذا كان الأمر سيتطلب تغيير الحوار فالإطم أن يصدق الممثل ويلمس ما يقوله مضيفة:" لازم أصدقهم عشان الجمهور يصدقهم ".



وتابعت في تصريحها الفجر الفني : "كنت أشرح لهم طبيعة معيشة مريم وشريف وأعطى لهم أمثلة حقيقية لكي يشعروا بالمشهد ويعيشوا مكان الشخصيات ويتفهموا معناها والهدف منها وتظهر المصداقية".





حكاية " بدون ضمان" تأليف يوسف وجيه وإخراج ياسمين كامل بطولة هنادي مهني،هاجر أحمد،إسلام جمال،أحمد كشك،سلوي عثمان،چلا هشام وعدد من النجومكشفت المخرجة ياسمين أحمد كامل في تصريح خاص للفجر الفني عن كواليس مشهد الماستر سين للفنانة هنادي مهني في الحلقة الخامسة وتحضيرات المشاهد مشيرة أنها أثناء البروفات تحاول أن تجعل الممثل تلقائي ويعيش حالة الشخصية،حتي اذا كان الأمر سيتطلب تغيير الحوار فالاهم أن يصدق الممثل ويلمس ما يقوله مضيفة:" لازم أصدقهم عشان الجمهور يصدقهم ".





وتابعت ياسمين كامل قائلة:" كنت أشرح لهم طبيعة معيشة مريم وشريف وأعطي لهم أمثلة حقيقية لكي يشعروا بالمشهد ويعيشوا مكان الشخصيات ويتفهموا معناها والهدف منها وتظهر المصداقية ".





حكاية " بدون ضمان" تأليف يوسف وجيه وإخراج ياسمين كامل بطولة هنادي مهني،هاجر أحمد،إسلام جمال،أحمد كشك،سلوي عثمان،چلا هشام وعدد من النجوم