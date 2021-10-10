"التنمية الحضارية": تكلفة تطوير حديقة الفسطاط 6 مليارات جنيه (فيديو)

كشف المهندس خالد صديق، المدير التنفيذي لصندوق التنمية الحضارية، عن تكلفة تجديد حديقة الفسطاط حيث تصل إلى 6 مليارات جنيه، والحديقة طورت على أعلى مستوى في القاهرة القديمة، وجرى توسيع جميع الطرق حولها.





وقال "صديق" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد الباز ببرنامج "آخر النهار" المذاع على فضائية "النهار" إن تطوير القاهرة التاريخية له عائد معنوي ومادي، فالعائد المباشر على المواطن هو حصوله على سكن لائق لا يدفع فيه شيء، حيث تدفع الدولة مئات المليارات في توفير السكن.





ولفت إلى أن مشروع بطن البقرة ومخطط عزبة خير الله، والروضة خير دليل على الاهتمام بمصر القديمة، مستطردًا: "نحن أمام سقف عمراني غير محدود لجميع المدن، وبناء 500 ألف وحدة داخل المدن القائمة، وتشييد محاور جديدة ليست خارج المدن، تطوير العمران القائم وتنميته ضمن اهتمام الدولة".



