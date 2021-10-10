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كواليس عودة الدينامو إلى الزمالك

الأحد 10/أكتوبر/2021 - 12:28 ص
الزمالك
الزمالك
محمود دياب

كشف الإعلامي إبراهيم فايق، كواليس عودة الايفواري رزاق سيسيه، مرة أخري إلي صفوف نادي الزمالك خلال الميركاتو الصيفي المنتهي منذ أيام 

وتابع: عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة خاصة مع رزاق سيسيه، على هامش مران اليوم.

وأضاف: يعد عودة النجم الايفواري إلي صفوف نادي الزمالك مرة أخري، كصفقة جديدة، حال الظهور بمستوي فني عالي، كما كان مع الاتحاد السكندري.


وشهد اليوم ظهور الايفواري رزاق سيسيه في نادي الزمالك ظهر اليوم السبت، من أجل الخضوع للكشف الطبي، قبل العودة إلى التدريبات الجماعية.

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على الهامش رياضة رزاق سيسيه اخبار الزمالك

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