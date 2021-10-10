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عفاف رشاد والدة إدوارد في حكاية "حدوتة خيال"

الأحد 10/أكتوبر/2021 - 12:56 ص
عفاف رشاد
عفاف رشاد
ولاء عبد الناصر
تلعب الفنانة عفاف رشاد ضمن أحداث حدوتة "خيال حلمى" من مسلسل "القرار"، دور والدة بطل العمل الفنان إدوارد الذى يتعرض لمشاكل عديدة مع زوجته.


ويشارك في بطولته كل من نانسي صلاح ومحمد عبدالجواد ومحمد مهران ومن إخراج تامر حمزة، وتم تصوير عدة مشاهد من العمل داخل ستوديو المغربى بشبرامنت.

وقدَّمت عفاف رشاد العديد من الأعمال الفنية السينمائية من بينها أفلام "قلب الأسد، زنقة ستات، القشاق، سمير ألو النيل، آخر ديك في مصر"، ويعد مسلسل "الاختيار" آخر أعمالها الفنية، وقدّمته في المارثون الرمضاني الماضي 2020 مع الفنان أمير كرارة.


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عفاف رشاد دراما حكايه حدوتة ادوارد

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