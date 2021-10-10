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ليفاندوفسكي يفتح الباب أمام بايرن لحسم صفقة كبرى

الأحد 10/أكتوبر/2021 - 12:29 ص
ليفاندوفسكي
ليفاندوفسكي
محمد نادر
ما زال مستقبل النرويجي إيرلينج هالاند، مهاجم بوروسيا دورتموند، غامضا في ظل احتمال رحيله عن النادي الألماني، بنهاية الموسم الحالي.

ووفقاً لما ذكرته بعض المصادر، فإن بايرن ميونيخ الألماني يأتي ضمن أهم الأندية الطامحة في التعاقد مع النرويجي، في ظل اهتمام العديد من كبار أوروبا، أمثال ريال مدريد ومانشستر سيتي ومانشستر يونايتد.

وأشارت المصادر إلى أن البايرن، يرفض إدارة ظهره لمهاجم الغريم التقليدي، رغم صعوبة تلبية مطالبه المادية.

رغم ذلك، فإن التعاقد مع هالاند يتوقف على موقف البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم الفريق، والذي ينتهي عقده مع النادي في صيف 2023.

وفي حال استمرار ليفاندوفسكي مع الفريق، سيجد بايرن صعوبة في التوقيع مع هالاند، حيث لا يريد النادي ضرب استقرار الفريق، بجمع الثنائي في آن واحد.

أما إذا غادر صاحب الـ33 عاما بنهاية عقده، فإن بايرن ميونخ قد يفكر في ضم هالاند، ما لم يرحل قبلها إلى نادٍ آخر.

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رياضة بايرن ميونخ الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

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