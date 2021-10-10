مريم عامر منيب تحتفل بخطبتها وسط عدد من نجوم الفن ( صورة)

وسط عدد من نجوم الفن.



وظهرت مريم منيب بإطلالة أنيقة، مرتدية فستانا قصيرا وجذابا، واعتمدت في إطلالتها على الشهر المنسدل والمكياج الرقيق وكانت قد قدمت عدد من الأغاني الشهيرة.



ويذكر أن مريم عامر منيب قد حققت نجاحًا كبيرًا بغنائها لاغنية " عامل اي في حياتك" التي أهدتها لوالدها الراحل عامر منيب في ذكرى وفاته حيث حققت ملايين عبر نشرها على موقع الفيديوهات القصير" يوتيوب".