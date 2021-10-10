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"القومي للاتصالات" يزف بشرى سارة عن خدمة الإنترنت (فيديو)
الأحد 10/أكتوبر/2021 - 01:46 ص
هدى عبدالرازق
قال المهندس أحمد عبدالعزيز، رئيس قطاع المكتب الفني بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إن أهم مهام الجهاز ضمان وصول خدمات الاتصالات لكافة أفراد المجتمع والمناطق بما فيها المناطق الحدودية والنائية والطرق.
وأشار "عبدالعزيز"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أن الجهاز بدأ في تغطية 5 طرق استراتيجية بخدمات الهاتف المحمول وهذه الطرق تخدم 7 محافظات، بهدف توفير خدمات الإغاثة والتواصل على الطرق، موضحًا أن إجراءات تغطية الخمس طرق بالشبكات ستنتهي في مطلع 2022.
وعن الشكاوى من خدمة الإنترنت، أوضح رئيس قطاع المكتب الفني بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن الدولة ممثلة في وزارة الاتصالات والجهاز القومي للاتصالات وضعوا خطة لتطوير خدمات الإنترنت في مصر على مراحل، وانتهت المرحلة الأولى منها حيث ارتفعت سرعة الإنترنت، فضلًا عن السماح للمواطن بسهولة التنقل من مقدم خدمة شركة إنترنت لأخرى، معلقا: "الناس هتحس بتحسن كبير في خدمة الإنترنت في المستقبل القريب".