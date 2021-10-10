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قطار المنيا يواصل انتصاراته بفوز قوي على اسوان بهدفين نظيفين

الأحد 10/أكتوبر/2021 - 12:36 ص
بوابة الفجر
سالم خليل


نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي المنيا في تحقيق فوز هام وقوي على منافسه اسوان بهدفين نظيفين، في ثاني مباريات الموسم الجديد، التي جمعت بين الفريقين على ملعب جامعة المنيا.

ودخل فريق المنيا تحت قيادة شديد قناوي المدير الفني المباراة بتشكيل ضم كل من : ابراهيم الجرايحي، هشام شحاته، برسوم محروس، أيمن ناصر، كريم عصمت، معتز وزة، مصطفى شعبان الشيبكشي، فيصل غريب، أحمد عصام بدوي عاشور، احمد ترك.

بينما ضم تشكيل اسوان كل من : طلعت الجبلاوي، محمد جابر، محمد عشري، محمود شريدة، أحمد دحروج، هيثم الفيل، محمد جدو، مراد رجب، أحمد بليه، عاطف الحسيني، عمرو رضا.

وشهدت المباراة ندية وإثارة خلال الشوط الأول دون احراز أهداف لكلا الفريقين ، إلا أن نقطة التحول كانت قبل نهاية الشوط الأول عقب نزول النيجيري جيمس تيدي مهاجم المنيا النيجيري الجديد ، والذي تألق في بداية الشوط الثاني واحرز هدفين ، ليسيطر لاعبي المنيا بشكل كبير على مجريات الشوط حتى نهاية المباراة.

وحضر المباراة المحاسب عاطف عبد الجابر رئيس النادي و المستشار أحمد عمر نائب رئيس النادي، والعميد محمود السبيعي امين الصندوق، وأعضاء مجلس الإدارة كل من : خالد فايز و هاني صدقي، ورحاب سراج ، وقدموا التهنئة للاعبين فور انتهاء المباراة.

عقب فوز اليوم يواصل فريق المنيا تصدره للمجموعة برصيد 6 نقاط.

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