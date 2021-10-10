ضياء رشوان: تعرضنا لهجوم ساحق من منظمات حقوق الإنسان

كشف ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات ونقيب الصحفيين، كواليس اختيار الرئيس عبدالفتاح السيسي له رئيسًا للهيئة العامة للاستعاملات.





وقال "رشوان" خلال حواره ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع على فضائية "دي إم سي": "أول شيء مهم أن أتعامل باعتباري ابنًا لهذه الجهة"، لافتًا إلى أن هناك قرابة الـ300 وسيلة إعلامية يضموا حوالي فوق الـ1200 صحفي، مؤكدًا أنه منذ عام 2017، وكان هناك هجومًا ساحقًا من منظمات حقوق الإنسان ومنظمات العفو الدولية على مصر.





وتابع: "كنا نرد عليهم ولكن لا نسمح بتعدي أحد المراسلين على خصوصية الدولة والتصوير بدون الحصول على ترخيص وهذا ما حدث مع إحدى المراسلات التابعة لمنظمة حقوق الإنسان، و بعدها عندما تقدمت للحصول على ترخيص صدر لها وجرى إرساله إلى السفارة البريطانية، فنحن لا نحظرها كمراسل زائر ولكن لا يجب أن تتعامل كمراسل دائم".



