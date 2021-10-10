عمرو أديب: العدالة في مصر مثقلة بالمتاعب.. والقاضي بطل (فيديو)

قال الإعلامي عمرو أديب، إن العدالة في مصر مثقلة بالمتاعب، مضيفا: "ربنا ما يوريكم أن يكون عندكم قضية أو تحقيق"، مضيفا أن أي قاضي أو وكيل النيابة في مصر بطل، فهم في وظيفة لا يحسدون عليها، ويتعبون كثيرا.





وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أن تغيير طريقة العمل من شانها تحسين منظومة العدالة في مصر وتجعلها سريعة، حيث هناك أشخاص لهم قضايا مليكة، ومواريث، وشيكات بدون رصيد منذ سنوات.



