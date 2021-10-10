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عمرو أديب: العدالة في مصر مثقلة بالمتاعب.. والقاضي بطل (فيديو)

الأحد 10/أكتوبر/2021 - 07:15 ص
عمرو أديب
عمرو أديب
هدى عبدالرازق
قال الإعلامي عمرو أديب، إن العدالة في مصر مثقلة بالمتاعب، مضيفا: "ربنا ما يوريكم أن يكون عندكم قضية أو تحقيق"، مضيفا أن أي قاضي أو وكيل النيابة في مصر بطل، فهم في وظيفة لا يحسدون عليها، ويتعبون كثيرا.

وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أن تغيير طريقة العمل من شانها تحسين منظومة العدالة في مصر وتجعلها سريعة، حيث هناك أشخاص لهم قضايا مليكة، ومواريث، وشيكات بدون رصيد منذ سنوات.

وأضاف أن الأدوات التي تقوم عليها منظومة العدالة المصرية تحتاج إلى تطوير، جتى جاءت إدارة ووزير عدل يريدان تطوير هذه المنظومة لتحقيق العدالة الناجزة، مشيدا باطلاق النائب العام استراتيجية النيابة العامة للتحول الرقمي، حيث وضع جدول زمني لتطوير المنظومة خلال 3 سنوات.

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