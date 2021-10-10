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اليوم.. عرض أولى حلقات الجزء الثالث من "الآنسة فرح"

الأحد 10/أكتوبر/2021 - 01:58 ص
الآنسة فرح
الآنسة فرح
ولاء عبد الناصر
يبدأ عرض الموسم الثالث من مسلسل الآنسة فرح، عبر شاشة قناة MBC مصر، اليوم الموافق الأحد، وذلك في تمام التاسعة مساءً.

مسلسل الآنسة فرح هو النسخة العربية من المسلسل الأميركي الكوميدي الشهير Jane The Virgin، وقد انتهت الشركة المنتجة من تصوير 5 مواسم منه تمامًا مثل النسخة الأصلية، بإجمالي 110 حلقات على مدار 3 سنوات.

والمسلسل من بطولة عدد كبير من النجوم وهم أسماء أبو اليزيد، رانيا يوسف، أحمد مجدي، محمد كيلاني، تامر فرج، عارفة عبد الرسول، مريم الخشت، هبة عبد العزيز وجيلان علاء المسلسل سيناريو وحوار محمود عزت وعمرو مدحت، ومن إخراج وائل فرج وأحمد الجندي، وقد حصد أجزاءه الثلاثة العديد من ردود الأفعال والتعليقات الإيجابية كما تصدر مؤشر البحث جوجل خلال فترة عرضه.

الكلمات المفتاحية

مسلسل دراما الجزء الثاني الآنسة فرح إخراج وائل فرج

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