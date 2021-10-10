محافظ الدقهلية: لم نردم طريق الرياح التوفيقي (فيديو)

نفى الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، ما تردد عن ردم طريق الرياح التوفيقي، مؤكدًا أن هذا الأمر عارٍ عن الصحة تمامًا.





وقال "مختار" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر"، المذاع على قناة "cbc"، مساء السبت إنّ توسعة طريق الرياح التوفيقي يأتي في إطار مشروعات الطرق داخل المحافظة.





وأضاف محافظ الدقهلية أنه لا يمكن ردم الرياح التوفيقي؛ وهناك تنسيقًا بين وزارتي النقل والموارد المائية في تطوير أي طريق.



