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محافظ الدقهلية: لم نردم طريق الرياح التوفيقي (فيديو)
الأحد 10/أكتوبر/2021 - 04:01 ص
داليا الحسين
نفى الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، ما تردد عن ردم طريق الرياح التوفيقي، مؤكدًا أن هذا الأمر عارٍ عن الصحة تمامًا.
وقال "مختار" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر"، المذاع على قناة "cbc"، مساء السبت إنّ توسعة طريق الرياح التوفيقي يأتي في إطار مشروعات الطرق داخل المحافظة.
وأضاف محافظ الدقهلية أنه لا يمكن ردم الرياح التوفيقي؛ وهناك تنسيقًا بين وزارتي النقل والموارد المائية في تطوير أي طريق.
وأشار إلى أن مصر تشهد طفرة غير مسبوقة بجميع أنحاء الجمهورية بمجال الطرق، لافتًا إلى أنه جرى صرف 6 مليارات جنيه في مجال الطرق بالمحافظة.