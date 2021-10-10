ضياء رشوان عن أزمة السد الإثيوبي: "مفيش حاجة اسمها مفاوضات على الهواء"

رد ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات ونقيب الصحفيين، على الاتهامات الموجهة إلى الهيئة بأنها رد فعل فقط في أزمة السد الإثيوبي.





وقال "رشوان" خلال حواره ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي": "السد الإثيوبي مهمة جهات محددة ليس من بينها الهيئة العامة للاستعاملات، فهي مهمة خالصة لوزارتي الخارجية والري والجهات الرئيسية ذات الصلة".





وأضاف "أي تداخل في هذا الملف سيعقده، وكل من وزيري الخارجية والري مفوضان للتحدث في هذا الموضوع والهيئة ناقل لما يُعلن من الخارجية والري لأن فيه ملفات في مصر لا يصح الحديث فيها إلا من الجهات المعنية وإلا هتفاجئ بسؤال عملنا إيه في المفاوضات".





وتابع "مفيش حاجة اسمها مفاوضات على الهواء، المفاوضات بحكم الضرورة فيها خداع وفيها كلام صح أو خطأ، والدخول في هذا الملف هو نوع من التطوع يكاد يصل إلى ما يقوم به الدب الذي قتل صاحبه بالطوبة علشان يقتل الذبابة".





واستطرد: "في ملف السد نثق فقط فيما ينشر من الجهات المعنية السيادية، لا يوجد تصريح واحد يخرج من مصر في هذا الملف إلا من رئيس الجمهورية ووزيري الخارجية والري حتى لا يوجد أي وزير آخر في الحكومة يتحدث في هذا الشأن لأن سياسة المصالح الكبرى لا تتحمل الحماس الذي قد يؤدي إلى الضرر".



