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فوز أسمنت أسيوط وابوتيج وتعادل ناصر ملوي في القسم الثالث

الأحد 10/أكتوبر/2021 - 12:56 ص
بوابة الفجر
سالم خليل



اختتمت اليوم مباريات الأسبوع الأول لمسابقة دوري القسم الثالث، للمجموعة الثالثة للموسم الكروي الجديد 2021\2022.

حيث فاز فريق أسمنت أسيوط علي فريق مركز شباب القوصية ،بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعتهما علي ملعب مركز شباب القوصية.

كما فاز فريق مركز شباب مغاغه، علي فريق بني مزار، بهدفين لهدف، في المباراه التي شهدها ملعب مركز شباب مطاي.

وفاز فريق ناصر الفكرية،علي فريق مركز شباب الخارجة، بثلاثية نظيفة، المباراه التي جاءت على ملعب ناصر الفكرية.

وتعادل فريق مركز شباب ناصر ملوي، مع فريق القوصية ، بهدفين لكل فريق، وذلك في اللقاء الذي جمعهما على ملعب ناصر ملوي.

وفاز فريق أبوتيج، علي فريق مركز شباب القيس، بهدف نظيف، في المباراه التي احتضنها ملعب أبوتيج.

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