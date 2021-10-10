بهذه الطريقة.. مريم منيب تتذكر والدها الراحل في حفل خطبتها

أحيت الفنانة مريم عامر منيب ذكرى والدها الراحل في حفل خطبتها الذي احتلفت به بحضور عائلتها ومجموعة من نجوم الفن.



وظهرت مريم عامر منيب في مقطع فيديو من حفل الخطوبة خلال استعداداتها الأخيرة للخطبة ووضع اللمسات الأخيرة للمكياج، وفي الخلفية صوت والدها الراحل وأخذت تردد أغنيته الشهيرة "جيت على بالي".



وفي سياق آخر، حققت مريم عامر منيب شهره واسعة بسبب أغنيتها مع والدها الراحل التي نشرتها في ذكرى وفاته " عامل اي في حياتك" وحققت نسب مشاهدة عالية