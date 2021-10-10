Advertisements

بهذه الطريقة.. مريم منيب تتذكر والدها الراحل في حفل خطبتها

الأحد 10/أكتوبر/2021 - 02:18 ص
حفل خطوبة مريم عامر منير
حفل خطوبة مريم عامر منير
آيه عبد العزيز
أحيت الفنانة مريم عامر منيب ذكرى والدها الراحل في حفل خطبتها الذي احتلفت به بحضور عائلتها ومجموعة من نجوم الفن.

وظهرت مريم عامر منيب في مقطع فيديو من حفل الخطوبة خلال استعداداتها الأخيرة للخطبة ووضع اللمسات الأخيرة للمكياج، وفي الخلفية صوت والدها الراحل وأخذت تردد أغنيته الشهيرة "جيت على بالي".

وفي سياق آخر، حققت مريم عامر منيب شهره واسعة بسبب أغنيتها مع والدها الراحل التي نشرتها في ذكرى وفاته " عامل اي في حياتك" وحققت نسب مشاهدة عالية

الكلمات المفتاحية

منوعات مريم منيب فن عامر منيب حفل خطوبة الفجر

أخبار تهمك

تعرف على ترتيب مصر في المجموعة السادسة بعد الفوز على ليبيا

منذ حوالي 4 ساعات

تفاصيل انتقال نجم الزمالك إلى الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

كارتيرون يرفض طلب الزمالك

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. ميسي يوجه ضربة قاضية إلى محمد صلاح

منذ حوالي 12 ساعة

رضا عبد العال يُهاجم مرموش بتصريح قوي

منذ يوم

الزمالك يتخذ قرارًا مفاجئًا بشأن مصطفي محمد

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. "الصحة" تسجل 831 إصابة جديدة بكورونا

منذ ساعتين و 25 دقيقة

نجم الزمالك السابق يفجر مفاجأة عن كيروش مع المنتخب

منذ 37 دقيقة

عاجل - نجم الزمالك ينتقل إلى الأهلي

منذ حوالي 10 ساعة

لابورتا يستبعد ضحية الريمونتادا من حساباته في برشلونة

منذ ساعتين

عاجل.. الزمالك يتلقى بشرى سارة بعد أزمة القيد

منذ حوالي 16 ساعة

متحدث النيابة يكشف تفاصيل العثور على 26 ألف جرعة من لقاح كورونا في القمامة

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. الأهلي يجهز مفاجأة مدوية " للعريس "

منذ حوالي 13 ساعة

تصريحات ميسي تسعد جمهور ريال مدريد

منذ ساعة و نصف

عاجل - الأهلي يتعاقد رسميًا مع نجم الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

كواليس عودة الدينامو إلى الزمالك

منذ ساعتين و 41 دقيقة

موضوعات متعلقة

شاهد.. ابنة عامر منيب تحيي ذكرى وفاة والدها بهذه الطريقة (فيديو)

مريم عامر منيب لـ والدها الراحل :"سأظل أحبك دائما وللأبد"

بالفيديو.. دويتو عامر منيب وابنته يشعل مواقع التواصل الاجتماعي

في الذكرى الـ 8 لوفاته.. ابنة عامر منيب تطرح أول أغانيها بديو مؤثر يجمعها بوالدها

تامر حسين يكشف لـ"الفجر الفني" كواليس الديو الغنائي الذي يجمع عامر منيب بنجلته مريم

أحمد السقا يشيد بأغنية "عامل ايه في حياتك" لمريم ابنة الراحل عامر منيب (فيديو)

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
05:02 م

عاجل - نجم الزمالك ينتقل إلى الأهلي

تصريحات ميسي تسعد جمهور ريال مدريد

01:38 ص

تعرف على ترتيب مصر في المجموعة السادسة بعد الفوز على ليبيا

11:01 م

متحدث النيابة يكشف تفاصيل العثور على 26 ألف جرعة من لقاح كورونا في القمامة

07:38 م

عاجل.. ميسي يوجه ضربة قاضية إلى محمد صلاح

03:15 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: مكتبة الأسكندرية وجه مصر الحضاري

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: لعنة المال والعيال!

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

Advertisements