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تفاصيل استراتيجية النيابة العامة للتحول الرقمي (فيديو)

الأحد 10/أكتوبر/2021 - 07:24 ص
النائب العام المستشار حمادة الصاوي
النائب العام المستشار حمادة الصاوي
هدى عبدالرازق
كشف الدكتور محمد الجندي، الخبير الرقمي لمكتب النائب العام، عن تفاصيل استراتيجية النيابة العامة للتحول الرقمي، قائلًا إن هذه الاستراتيجية تستهدف تحقيق العدالة العدالة الناجزة.

وأشار "الجندي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أن النائب العام وجه باتباع منهجية علمية في دراسة الأسس الخاصة بوضع الاستراتيجيات سواء بالتعاون مع الجهات الوطنية في مصر مثل اكاديمية ناصر العسكرية، وكذلك تم التعاون مع الجهات الدولية.

وأكد أنهم يستهدفون أن تكون إجراءات التقاضي ميسرة وبسيطة لكي تحقق العدالة الناجزة، بحيث يكون هناك ابتكار وابداع في دورة العمل المؤسسية داخل النيابة العامة لتصب في مصلحة المواطن الذي يستخدم الخدمة بما لا يخل بالإجراءات القانونية.

وأوضح أن النائب العام وجه مؤخرا بضرورة أن يكتب التحقيق بشكل إليكتروني على الكمبيوتر، معلقا: "احيانا مبنعرفش إيه المكتوب في المحضر".

الكلمات المفتاحية

نائب العام النيابة العامة التحول الرقمي

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