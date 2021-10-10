التعادل الإيجابي يحسم المواجهه الوديه بين النصر ودجله







انتهت احداث المباراه الوديه بين فريق النصر القاهري بقياده خالد غنيم و فريق وادي دجله بقياده عبدالباقي جمال بنتيجه ايجابيه بهدف لكل فريق في القاء التي جمع بينهما اليوم السبت في تمام الساعه الواحده ضهرا علي ملعب النصر القاهري.







وكانت مباراه وديا متكافئه بشكل كبير بين الفريقان، وكان كرة اغلب المباراة في وسط الملعب .





وسجل الهدف الاول وادي دجله لاعب يوسف حسن الوافد الجديد الفريق.





وأحرز هدف التعادل الإيجابي النصر القاهري الاعب جون مانجا.





وانتهت المباراه بتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق